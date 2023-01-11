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Cari açıkta yüzde 930'luk artış

Cari açık 2022'nin kasım ayında 3 milyar 666 milyon dolar oldu. Böylece geçen yılı8n ilk 11 ayında cari açık 41 milyar 814 milyon dolara ulaştı. Açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 930.6 yükseldi

Cari açıkta yüzde 930'luk artış
HABERTURK.COM

Merkez Bankası kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari açık kasımda 3 milyar 666 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 7 milyar 122 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Kasım verisiyle beraber 2022'nin ilk 11 ayında cari açık 41 milyar 814 milyon dolara ulaştı. Açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 930.6 yükseldi.

TCMB verişlerine göre kasım ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 265 milyon dolar fazla verdi.

Kasımda hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 683 milyon doları buldu Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 2 milyar 648 milyon dolar olarak açıklandı.

YABANCILAR HİSSE ALDI TAHVİL SATTI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 775 milyon dolar olurken, portföy yatırımları 538 milyon doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 300 milyon dolarlık net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 65 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

NET HATA VE NOKSAN KATLANDI

Kasım ayında net hata ve noksan kaleminde 899 milyon dolar giriş yaşanırken, 11 aylık toplam giriş 22 milyar 341 milyon dolara çıktı. Geçen yılın ilk 11 ayında bu kalem 11 milyar 993 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Kasımda resmi rezervlerde 3 milyar 613 milyon dolar net artış yaşandı.

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