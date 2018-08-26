Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau maç önü

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Carl Zeiss Jena, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü FSV Zwickau takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Carl Zeiss Jena 7 puanla 9. sırada, FSV Zwickau 8 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Carl Zeiss Jena, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FSV Zwickau, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 763 kodlu maçı oynayanlar; Carl Zeiss Jena galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, FSV Zwickau galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Carl Zeiss Jena önceki hafta Karlsruher mücadelesinde 2-3 kazandı.

FSV Zwickau ise Hallescher FC maçında 2-0 yenildi.

Carl Zeiss Jena, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Carl Zeiss Jena, kendi sahasında 3 gol attı, 5 gol yedi.

FSV Zwickau, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FSV Zwickau 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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