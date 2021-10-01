Gündelik hayattaki, görsel ve yazınsal dilin ‘çekişmesini’ sanatsal alana taşımaya çalışan Bora Âşık, edebiyat ile resmi bir araya getirip düşünme pratiğinde yeni bir dil oluşturarak hayal gücünün sınırlarını mümkün olduğunca esnetiyor. ‘Çarpık Bilgiler İmparatorluğu’ başlıklı kişisel sergisinde bu ikili ilişkiden yola çıkarak edebiyat ve resim ekseninde ürettiği çalışmalarını izleyici ile buluşturuyor.

Kağıt üzerine karakalem üretimlerine yazınsal dünyasından çıkan cümleler ve nükteler eşlik ediyor. ’Çarpık Bilgiler İmparatorluğu’, Âşık’ın çizimleri aracılığıyla izleyiciye kendi gerçekliklerini sorgulamaya yönelik bir ayna olma özelliği taşıyor. Sanatçının yazdığı hikayelerden yola çıkarak kendi hikayelerimizin sayfalarını aralama hissi uyandırıyor.

Bora Âşık’ın ‘’Çarpık Bilgiler İmparatorluğu’’ başlıklı ilk kişisel sergisi, 23 Ekim'e kadar Mixer proje odasında ziyaret edilebilir.