Antalya'da yaşayan Hasan Köroğlu, doğuştan kalbinde delik ile doğdu ancak durumunu 31 yaşında öğrendi. Psikolojik danışman olan Köroğlu, ameliyatla sağlığına kavuştu.
DHA'nın haberine göre; bir ilkokulda psikolojik danışman olarak görev yapan Hasan Köroğlu, geçen haziran ayında kalbindeki çarpıntı nedeniyle doktora gitti. Yapılan muayenede kalbinde 32 mm çapında delik tespit edildi.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan muayene sonrasında hastaya, kalbindeki deliğin ameliyatla kapatılacağını söyledi. Tetkikler sonrasında ameliyata alınan Hasan Köroğlu'nun 31 yıl boyunca habersiz yaşadığı kalbindeki delik kapatıldı. Ameliyattan 3 gün sonra taburcu edilen Hasan Köroğlu, normal hayatına döndü.
Kalp hastası olduğunu öğrenince şaşırdığını aktaran Hasan Köroğlu, tedirgin olduğunu belirtti. Tedavisi için doktor arayışına girdiği sırada Prof. Dr. Hüseyin Okutan'la yolunun kesiştiğini kaydeden Hasan Köroğlu, "Doktorum en geç 3 günde taburcu olabileceğimi, 1-2 hafta içerisinde normal hayatıma dönebileceğimi söyledi. Ameliyattan sonra da süreç söylediği şekilde işledi. 3 günde taburcu oldum. 1 hafta sonra da araba kullanabilecek hale geldim. Şu anda hiçbir sıkıntım yok, rahatça gezebiliyorum" dedi.
"BAZEN 40 YAŞINA KADAR BİLE GİZLİ KALABİLİYOR"
Prof. Dr. Hüseyin Okutan, doğuştan kalp hastalıklarının bazen teşhis edilmeden 30'lu 40'lı yaşlara kadar gizli kalabildiğini söyledi.
Bunlar içerisinde de en sık 'atriyal septal defekt' (ASD) denilen, kalp kulakçıkları arasında deliğin kapanmaması ile karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Okutan, şunları söyledi: "Hastamızın bu yaşına kadar hiç şikayeti olmamış. Fakat normal bir muayenede kalp kulakçıkları arasındaki duvarın gelişmediği, büyük bir delik olduğu tespit edilmiş. Açık kalp ameliyatı gerekiyordu ancak biz koltuk altından 6-7 santimlik bir kesiden, hiç kemik kesmeden, kaburgalarının arasından girdik. Kendi kalp zarıyla deliği kapattık. Bu günümüzde oldukça yaygınlaşan, hastanın hemen mobilize olabildiği, günlük hayatına da hızlıca geri dönebildiği bir ameliyat tekniği. Ameliyat esnasında boyun ve kasık damarları kullanılarak, sadece kaburgalarının arasından kalbe ulaşılarak bu delik kapatıldı. Aynı yöntemle yine kalp kapağı ameliyatları da yapılıyor. Hastanın günlük yaşamına dönmesi sadece birkaç günü buluyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.