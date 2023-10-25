Çarptığı minibüsün camı boğazını kesti

Yolcu minibüsüne çarptı, kırılan boğazını kesti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolcu minibüsüne çarpan motosikletli genç, minibüsün kırılan arka camı boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Hüseyin Özbek'in (23) kullandığı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, minibüsün kırılan arka camı boğazını kesen Özbek'in, hayatını kaybettiğini belirledi.
Özbek'in cansız bedeni, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.