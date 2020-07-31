CarrefourSA'dan Göcek'teki deniz hayatını korumaya destek

AA

CarrefourSA'nın açıklamasına göre, şirket, denizlerdeki sürdürülebilir doğal yaşamı gelecek nesillere miras bırakma vizyonu çerçevesinde "Denizde Hayat Var" diyerek Göcek'teki market teknesi Mavi aracılığıyla DAKSADER'in faaliyetlerine destek verecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de sürdürülebilir deniz yaşamı ve balıkçılığın devam etmesi adına uzun yıllardır projeler gerçekleştirdiklerini ve bölgesel faaliyetlere destek verdiklerini hatırlattı.

CarrefourSA olarak denizleri önemsediklerini, denizlerdeki doğal hayatı koruma adına projelere imza attıklarını ve özellikle balıkçılarla eğitimler gerçekleştirdiklerini anlatan Kartallıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Deniz canlılarının doğanın normal akışına göre yaşamaları, deniz faunasının korunabilmesi ve avlanmanın belirlenen şartlarda gerçekleşebilmesi için deniz hayatını korumayı, sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bunun için de Türkiye'nin cennet gibi doğal oluşumlarından biri olan Göcek Körfezi'nde faaliyet gösteren DAKSADER'i bölgedeki market teknemiz CarrefourSA Mavi ile desteklemeye başladık."

Kartallıoğlu, derneğin, Göcek Körfezi'nde teknelerin doğal yaşama etkilerinden çöp ve atık konularına, koylardaki elektrik ve temiz su ihtiyacından deniz faunasını korumak için tonozlama sistemine kadar birçok adım attığını ve bu adımların sürdürülebilirliğini sağladığını bildirdi.

Kutay Kartallıoğlu, denizlere dair vizyon ve misyonları doğrultusunda DAKSADER ile aynı çizgide ilerlediklerini gördüklerini ve derneğin faaliyetlerini desteklemeye başladıklarını anlattı.

- CarrefourSA müşterileri bilgilendirilecek

CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın 52 şehirde 9 deposu ve 653 marketiyle günde 500 bin kişiye hizmet verdiğini, online marketi carrefoursa.com'un da ayda 7 milyon ziyaretçisi bulunduğunu belirterek, "CarrefourSA Mavi ile mayıs-ekim döneminde Göcek Körfezi'ndeki her bir koy ve tekneye hizmet götürüyoruz. CarrefourSA Kart müşterilerimize, SMS yoluyla DAKSADER'e olan desteğimizi anlatacağız. Hem Göcek'teki marina marketimiz hem de Göcek Körfezi'nde hizmet veren market teknemiz Mavi ile bölgedeki müşterilerimizi bilgilendirerek doğal hayata ilişkin farkındalığı artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.