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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam CarrefourSA'dan küçük ölçekli kıyı balıkçılığını korumak için çağrı - İş-Yaşam Haberleri

        CarrefourSA'dan küçük ölçekli kıyı balıkçılığını korumak için dikkat çeken çağrı

        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Balıkesir Erdek'te bulunan Ocaklar Köyü'nde, 'Balıkçılık Yaşarsa, Ocaklar Yaşar!' mesajıyla hayata geçirilen 'Hayalet Ağlar' projesiyle, küçük ölçekli kıyı balıkçılığıyla geçimini sağlayan kıyı yerleşimlerinin korunmasını ve denizlerin sürdürülebilirliği konusundaki farkındalığın artırılmasını amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:53
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        CarrefourSA'dan küçük ölçekli kıyı balıkçılığını korumak için çağrı
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        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, hayata geçirdiği projelerle sürdürülebilirlik alanında da öncü olmayı hedefliyor. 'Balıkçılık Yaşarsa Ocaklar Yaşar!' söylemiyle yola çıkan CarrefourSA, Balıkesir Erdek'te bulunan Ocaklar Köyü'nde hayata geçirdiği 'Hayalet Ağlar' projesiyle küçük ölçekli kıyı balıkçılığının korunmasına dikkat çekiyor.

        "Ocaklar'dan Türkiye'ye Yayılmasını Hedefliyoruz"

        CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada "Bugün CarrefourSA olarak müşterilerimize doğru balığı ulaştırıyoruz. Ama doğru balığı gelecek nesillere ulaştırmak da hepimizin sorumluluğu. Bunun yolu da 'doğru balıkçılık'. Sürdürülebilir deniz kaynaklarına yönelik yatırımlarımızla, sadece denizleri temiz tutmanın değil, aynı zamanda ekosistemi korumanın bir sorumluluk olduğunu vurguluyoruz. Ocaklar Köyü'nde gerçekleştirdiğimiz ‘Hayalet Ağlar' projesiyle de denizlerimizin yalnızca ekonomik bir kaynak değil, hayatın sürdürülebilirliği için vazgeçilmez olduğunu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Türkiye'de su ürünleri tüketiminin Avrupa'nın oldukça gerisinde olduğunu söyleyen Kartallıoğlu ayrıca "TÜİK verilerine göre, Türkiye'de kişi başı su ürünleri tüketimi yıllık 7 – 7,5 kg iken, Avrupa'da bu rakam 20 - 22 kg'a kadar çıkıyor. Türkiye'nin en büyük balık alım satım perakendecisi CarrefourSA olarak, kaliteli gıdayı, güvenilir bir şekilde ve doğru fiyatlandırmayla müşterimizle buluştururken, Türkiye'nin deniz ürünleri tüketimini de bu hedef doğrultusunda artırmayı amaçlıyoruz. Mavi Ekonomi'yi organize gıda perakende sektöründe savunan öncü şirketiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, su ürünleri tüketimini artırmak için çalışıyoruz. Tabii bu üretimi yaparken su altı ekosisteminin devamlılığını da önemsiyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek entegre midye tesisinde hayata geçirdiğimiz midye dolma üretimi kapsamında kullanılan teknoloji ile deniz temizliğine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

        Kadın İstihdamı ve Yenilikçi Çözümler

        "Proje kapsamında Balıkesir Erdek'teki Ocaklar Köyü'nde küçük ölçekli kıyı balıkçılığıyla uğraşanlara eğitimler düzenlenirken, bu eğitimlerin Ocaklar ile sınırlı kalmaması için dijital platformlara yüklenerek Türkiye genelindeki balıkçılara da fayda sağlamayı hedefliyoruz" diyen Kartallıoğlu, "Aynı zamanda bölgedeki kadın istihdamını artırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Ocaklar Köyü'nde Türkiye'nin ilk entegre midye tesisiyle iş birliği yaparken onlarca aileye geçim kaynağı sağlıyoruz. Şu anda midye entegre tesisinde, tesis müdürü de dahil olmak üzere tüm çalışanlar kadınlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

        Hayalet Ağlar

        CarrefourSA'nın, 'Balıkçılık Yaşarsa Ocaklar Yaşar' projesi, TBWA\Istanbul imzasıyla hazırlanan bir enstalasyonla aktarıldı. Projeyle, yanlış avlanma sonucu denizlerin altında kalarak balıkların üremesini engelleyen hayalet ağların aslında balıkçılıkla geçinen bir köyü, hayalet bir köye çevirebileceğine dikkat çekiyor.

        Ocaklar Köyü, CarrefourSA tarafından denizlerden toplanan hayalet ağlarla kaplanarak, bir gecede hayalet köye dönüştü. Yapılan bu enstalasyon çalışmasıyla görünen manzara gerçek olmasa da geleceğimiz olabilir mesajı verildi. Hayalet ağlarla yaratılan bu hayalet köy, çözüm bulunmazsa karşılaşacağımız geleceğin bir simgesi. Ancak bu sadece bir uyarı. "Hala şansımız var" mesajı verilen projede, aralarında eski balıkçıların ve gençlerin de olduğu yerel halkın çağrısına yer verildi. 'Hayalet Ağlar' temasıyla dikkat çeken proje, denizlerimiz için harekete geçmenin aciliyetini, etkileyici bir görsellikle gözler önüne serdi.

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