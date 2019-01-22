Suçüstü yakalandılar

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Küçükçekmece'de 26 Kasım 2018 günü kuyumcu dükkanına çarşaflı silahlı sorguncu girdi. Kuyumcu A.Ö., soyguncuya müdahale etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kuyumcunun direnmesi üzerine çarşaflı soyguncu kaçtı.

MOTOSİKLETLİ KASKLI GASPÇILAR



Polis olayla ilgili çalışma yaparken 6 Aralık 2018 günü Güngören'de bankadan çıkan Y.E.S. silahlı, kafasında kask olan motosikletli gaspçıların saldırısına uğradı. Bacaklarından vurulan Y.E.S.'nin bin 200 TL ile bin 150 dolar parası alındı. Buna benzer bir olay daha Hadımköy'de meydana geldi. 10 Ocak 2019 günü bankadan 183 bin lira para çeken A.K. ile Ö.S., yine motosikletli kasklı bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Mağdurların direnmesi üzerine saldırganlar parayı alamadan olay yerinden kaçtı.

ÇETE LİDERİ SUÇ MAKİNESİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada çarşafla kuyumcuya giren ve motosikletle gasp olaylarını yapan kişilerin aynı çeteye mensup olduğunu belirledi. Polis, çetenin liderinin cinayet, gasp, yağma, uyuşturucu ve oto hırsızlık suçlarından emniyette kaydı olan Sinan Ş. olduğunu tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR



Polis çete üyelerini takibe aldı. Çete üyelerinden 2 kişi, Bağcılar'da kaldırımda yürüyen M.V. adlı kadını motosikletleriyle gasp etmeye çalıştı. O sırada takipte olan Gasp Büro ekipleri zanlıları yakaladı. Diğer çete üyelerinin yakalanması için de hemen eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 13 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan araştırmada, şüphelilerin son olayda kaldırımda yürüyen kadını, bankadan çıktığını düşündükleri için gasp etmek istedikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye gönderildi.