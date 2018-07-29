Çarşaflar ne sıklıkla yıkanmalı? Eğer bu kurala uymuyorsanız...

Çamaşır Uzmanı Mary Marlowe Leverette, vücut sıvılarımızın çarşaflara sızdığını ve bizi rahatsız edebileceğini söyleyerek, tavsiyelerde bulundu. Leverette, sağlıklı bir uyku için çarşafların haftada bir değiştirilmesi gerektiğini söyledi