Yeniden başladı

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HABERTURK.COM

Cihangir Atölye Sahnesi, pandemiden dolayı ertelediği konservatuvar giriş sınavı başvurularını yeniden açtı. CAS Konservatuvar, 3 yıllık bir oyunculuk eğitimini kapsıyor ve tam burslu. Öğrenciler kayıt ya da eğitim sürecince herhangi bir ücret ödemiyor. Dersler haftada üç gün, 10.00-18.15 arası. Diğer günler çalışma günleri olarak kullanılıyor.

24 Eylül Cumartesi akşamına kadar Cihangir Atölye Sahnesi web sitesindeki formu doldurarak sınav başvuru yapılabilecek. Başvuru yapabilmek için en az lise mezunu olup 30 yaşını geçmemiş olmak gerekiyor.

Cihangir Atölye Sahnesi kurucuları Arzu Gamze Kılınç ve Muhammet Uzuner, daha önce çok yetenekli ve çalışkan olup ekonomik nedenlerle istedikleri eğitimi alamayan birçok öğrenciye tanıklık ettiklerini ve bu nedenle eğitimle yetenek arasına mali bir engelin girmemesi gerektiğini” düşündüklerini ve mesleğe tutkuyla bağlı oyuncu adaylarını beklediklerini belirtiyor.