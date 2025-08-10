Habertürk
        Catherine Zeta-Jones: Aşkımıza kimse inanmadı - magazin haberleri

        Catherine Zeta-Jones: Aşkımıza kimse inanmadı

        Kendisinden 25 yaş büyük eşi Michael Douglas ile 25'inci evlilik yılını kutlamaya hazırlanan Catherine Zeta-Jones, "Başta bize asla sürmeyeceğini söylediler" dedi

        Giriş: 10.08.2025 - 10:27 Güncelleme: 10.08.2025 - 10:27
        "Aşkımıza kimse inanmadı"
        Catherine Zeta-Jones, eşi Michael Douglas ile evliliğinin 25'inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, bu evliliğin bu kadar uzun süreceğini başlarda kimsenin düşünmediğini söyledi.

        55 yaşındaki Galli oyuncu, 80 yaşındaki Hollywood yıldızı Douglas ile 2000'de beş yıldızlı bir New York otelinde görkemli bir törenle evlendiklerinde, aralarındaki 25 yaş fark nedeniyle uzun süre birlikte kalamayacak bir çift gibi görünüyordu.

        Ancak şu an 25 yaşında olan Dylan ve 22 yaşındaki Carys ile ailelerini büyüten çift, aşklarından şüphe duyanların yanıldığını kanıtladı.

        Catherine Zeta-Jones, The Sun Gazetesi'ne verdiği röportajda, "25 yıldır evliyiz. Bu, kutlanacak bir şey. Ve bize asla sürmeyeceğini söylediler!" dedi.

        "Bu, öğrenme, sevme ve eğlenme dolu bir yolculuk ve 25'inci yıl dönümüne ulaşma ihtimali gerçekten heyecan verici" diyen ünlü oyuncu, "Annemle babamın da kendilerininkini kutladığını hatırlıyorum" diye ekledi.

        Ancak Catherine Zeta-Jones heyecanına rağmen, 'Morticia Adams' karakterini canlandırdığı 'Wednesday' dizisinin çekimleri nedeniyle yıl dönümünü, gününde kutlayamayacağını söyledi.

        2013'te Michael Douglas'a dil kanseri, Catherine Zeta-Jones'a da bipolar bozukluk teşhisi konulmasının ardından çift kısa bir süreliğine ayrılmış, 2014 yılında barışmıştı.

        Catherine Zeta-Jones, evlilikte yaşadıkları iniş çıkışları, 2023'te The Telegraph'a verdiği bir röportajda anlatmış ve "Aynı kişiyle yaşıyorsanız ve her gün onunla uyanıyorsanız iniş çıkışların olmaması imkansız" demişti.

        Catherine Zeta-Jones; "Neredeyse 25 yıldır her sabah Mike ile uyanıyorum. Evli olmayı seviyorum ama gerçekten düşününce çılgınca bir şey" diye eklemişti.

        İnişli çıkışlı ilişkilerine rağmen Michael Douglas ile çok iyi anlaştıklarını, birbirlerine saygı duyduklarını söyleyen Catherine Zeta-Jones; "Onun benden 25 yaş büyük olduğunu hiç hissetmedim. İnsanların 'Sen 50 yaşındayken o 75 yaşında olacak' dediğini hatırlıyorum. Bu sadece matematik" ifadesini kullanmıştı.

