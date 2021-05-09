Çatıda çıplak güneşlenen kişi gözaltına alındı 0:00 / 0:00

AA

Kentte bir apartmanın çatısında bir kişinin çıplak güneşlendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre ekipler, çatıdaki kişinin intihara teşebbüs edebileceği düşüncesiyle önlem aldı. Polislerin çatıya çıktığını fark eden kişi, giysilerini giyerek evine girdi.

Yapılan araştırmada güneş yağı sürerek çatıda çıplak güneşlenen kişinin H.A. (51) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine gönderildi. Yapılan muayenede akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen H.A, işlemler için emniyete götürüldü.