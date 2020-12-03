Pek çok vitamin ve mineral içeren siyah çayın başlıca türleri arasında yeşil çay, oolong çayı ve beyaz çay bulunmakta ve bunların hepsi aynı bitkiden (camellia sinensis) üretilir. Sadece farlı işlemlerden geçtiği için renkleri farklıdır. Çay içmek başta kalp sağlığı olmak üzere diyabet ve bazı kanser türlerine karşı koruyucudur. Ancak aşırı çay tüketimi başta kabızlık ve demir eksikliği olmak üzere bazı sorunlara da neden olabilmektedir. Bu nedenle günde ortalama 3-5 bardak civarında taze çay tüketilmesi önerilmektedir. Siyah çayın içerdiği vitaminler arasında; A vitamini, D vitamini ve B12 vitamini bulunurken ayrıca Sodyum Potasyum gibi mineraller de bulunmaktadır. Siyah çay üretilirken, yaprakları diğer çay türlerine göre daha fazla oksitlenir. Bu yüzden demi ve tadı daha yoğundur ama bu işlem nedeniyle besin değerinde bir miktar azalma olur.

Çay İçmenin Faydaları Nelerdir?

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar; siyah çayın kalp ve damar sağlığını koruduğunu bunun yanında ayrıca, felç ve kalp krizi riskini azalttığını göstermektedir. Yine siyah çayın antioksidan özelliği nedeniyle kansere karşı koruyucu özelliği de vardır. Damarların sertleşmesini de önleyen siyah çayın böbrek taşı riskini azalttığı ileri sürülmüştür.