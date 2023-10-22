Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.510,68 %-3,33
        DOLAR 27,9858 %0,06
        EURO 29,6748 %0,06
        ALTIN 1.780,41 %0,30
        FAİZ 25,06 %3,47
        GÜMÜŞ GRAM 21,01 %1,32
        BITCOIN 29.860,00 %-0,56
        GBP/TRY 34,0577 %-0,15
        EUR/USD 1,0593 %0,10
        BRENT 92,16 %-0,24
        ÇEYREK ALTIN 2.910,97 %0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çay ihracatında yüzde 23'lük artış - İş-Yaşam Haberleri

        Çay ihracatında yüzde 23'lük artış

        Çay ihracatından bu yıl elde edilen gelir, eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 20 milyon 444 bin 962 dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çay ihracatında yüzde 23'lük artış
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'den yılın 9 ayında yapılan çay ihracatı, 2022'nin aynı dönemine göre gelirde yüzde 23 arttı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, nemli iklimlerde yetişen, yaprak ve tomurcukları içecek olarak kullanılan çay, Türkiye'den Ocak-Eylül 2023'te 111 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.

        Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 16 milyon 592 bin 424 dolar olarak kayıtlara geçen çay ihracatı geliri, yüzde 23 artarak 20 milyon 444 bin 962 dolara ulaştı.

        Her geçen yıl ihracatı artan Türk çayına en çok talep ise Belçika, ABD ve Birleşik Krallık'tan geldi.

        Yılın 9 aylık döneminde Belçika'ya yapılan 1921 ton çay satışı karşılığında 7 milyon 639 bin 771 dolar kazanç sağlandı. Bu ülkeyi 2 milyon 389 bin 135 dolarla ABD, 2 milyon 320 bin 316 dolarla Birleşik Krallık izledi.

        REKLAM

        Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Polonya, Kongo, Slovakya, İtalya, Brezilya, Gabon, Yeni Zelenda, Portekiz, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Togo ve Ruanda'ya bu dönem çay ihraç edildi.

        "DAHA FAZLA PAY ALMAK İSTİYORUZ"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, çay ihracatının yıl sonuna kadar 25 milyon doları aşmasını beklediklerini söyledi.

        Dünya piyasalarından daha fazla pay almak istediklerini vurgulayan Turgut, "Dünyada üzerine kar yağan, yani en doğal çayı üretmemize rağmen inovatif (yenilikçi) katma değerli ve her ülkenin tüketici tercihlerine göre ürün üretemememiz, dünya piyasalarından aldığımız payın düşük kalmasına sebep oluyor. Çay imalatı yapan firmalarımızın buna ağırlık vermesi önem arz ediyor." diye konuştu.

        Turgut, turizm potansiyelinin de çay ihracatına pozitif yansıdığını belirterek, Türkiye'ye gelen turistlerin Türk çayını beğeniyle tükettiğini ve kendi ülkelerinde de talep ettiğini dile getirdi.

        Türk çayının birinci ihraç pazarının Belçika olduğuna dikkati çeken Turgut, "Belçika'da ithalatçı firmaların depoları bulunmakta ve bu depolara konulan ürünler, Türk nüfusunun yoğun olduğu tüm Avrupa Birliği ülkelerine dağıtılmaktadır. Yani Belçika'ya ihraç edilen Türk çayı, tüm Avrupa'ya dağıtılmaktadır." dedi.

        Turgut, DKİB olarak Türk çayının yurt dışı piyasalarda bilinirliği ve pazar çeşitliliğinin artırılması amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması adlı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi kapsamında önde gelen gıda fuarlarına katılma gibi pazarlama etkinliklerine önümüzdeki aylarda da yoğun şekilde devam edilecektir. Ayrıca hazırlık aşamasında olduğumuz tanıtım projesi kapsamında yurt dışında Türk çayı tadım etkinlikleri, reklam kampanyalarıyla ihracatın daha üst rakamlara ulaştırılması için çalışmalarımız devam edecek."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı