Çaycuma nerede? Çaycuma hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Çaycuma hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, Türkiye'nin "kara elmas" diyarı Zonguldak'tır. Ancak Çaycuma, Zonguldak'ın dağlık ve madencilikle bilinen merkezinin aksine, Filyos Çayı'nın oluşturduğu geniş bir düzlükte yer alır. Bu eşsiz coğrafi konumu, onu hem bir tarım alanı hem de bir ulaşım merkezi (havalimanı, demiryolu, karayolu kavşağı) yapmıştır. Günümüzde ise Çaycuma'nın önemi, Filyos beldesinde yürütülen devasa Filyos Vadisi Projesi ile ulusal bir boyuta ulaşmıştır. Karadeniz doğalgazının işleme tesisi ve Filyos Limanı, ilçeyi Türkiye'nin en önemli lojistik ve enerji merkezlerinden biri yapmaktadır. Detaylar yazımızın devamında.

ÇAYCUMA NEREDE?

Çaycuma, Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Zonguldak iline bağlı bir ilçedir. Coğrafi olarak Zonguldak şehir merkezi ile Bartın ilinin tam ortasında, Filyos Çayı vadisinde yer alır.

Kuzeyinde Karadeniz'e kıyısı (Filyos beldesi üzerinden) bulunan ilçenin, güneyinde Zonguldak'ın Devrek ilçesi, doğusunda Bartın il merkezi, batısında ise Zonguldak merkez ve Kilimli ilçeleri bulunur. Konumu itibarıyla Batı Karadeniz'in tam bir kavşak noktasındadır.

Özellikle Türkiye'nin en büyük mega projelerinden olan Filyos Vadisi Projesi'nin, Filyos Limanı'nın, Karadeniz Doğalgaz İşleme Tesisi'nin ve Zonguldak Havalimanı'nın ilçe sınırları içinde yer alması, onu Zonguldak ilinin en stratejik noktası haline getirmiştir.

ÇAYCUMA HANGİ BÖLGEDE?

Çaycuma, coğrafi olarak Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Bölgenin Batı Karadeniz Bölümü'nde konumlanmıştır. Bol yağış alan tipik Karadeniz ikliminin hakim olduğu ilçe, Filyos Çayı'nın ve ona katılan Devrek ile Yenice çaylarının getirdiği alüvyonlar sayesinde tarımsal açıdan da zengin bir bölgededir.