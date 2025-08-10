Trendyol S&uuml;per Lig in ilk haftasında &Ccedil;aykur Rizespor, G&ouml;ztepe yi konuk etti. &Ccedil;aykur Didi Stadı nda oynanan m&uuml;cadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı. G&ouml;ztepe ye galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Malcom Bokele, 90+3. dakikada Emersonn ve 90+6. dakikada Anthony Dennis kaydetti. Bu sonu&ccedil;la birlikte G&ouml;ztepe, yeni sezona 3 puanla başladı. &Ccedil;aykur Rizespor ise puanla tanışamadı. &Ccedil;aykur Rizespor, S&uuml;per Lig in 2. haftasında Alanyaspor a konuk olacak. G&ouml;ztepe ise Fenerbah&ccedil;e yi ağırlayacak.