Çaykur Rizespor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.
Rize'ye galibiyeti getiren golü 83. dakikada Attila Mocsi kaydetti.
Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Ç. Rizespor, 13 puana ulaştı. Karagümrük ise 4 puanda kaldı.
Ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. F. Karagümrük ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.