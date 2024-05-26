Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'la sözleşmeyi uzattı
Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren deneyimli Teknik Direktör İlhan Palut ile yeni sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig'de sezonu 8. sırada bitiren Çaykur Rizespor'un yönetimi kurulu toplantısında takımın 2024- 2025 sezonu planlaması yapıldı.
Görüşmelerin ardından deneyimli Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarına devam kararı alan yönetim kurulu, Palut ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Önümdeki günlerde kentte, Palut için imza töreni düzenlenecek.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz teknik direktör İlhan Palut ile 2024-2025 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağladı. eni sezonda kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Deneyimli ve başarılı teknik direktör İlhan Palut için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. Teknik direktörümüz İlhan Palut'u yeniden tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.