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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'la sözleşmeyi uzattı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'la sözleşmeyi uzattı

        Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren deneyimli Teknik Direktör İlhan Palut ile yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 23:11 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:11
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        Çaykur Rizespor, Palut'la "devam" dedi
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        Trendyol Süper Lig'de sezonu 8. sırada bitiren Çaykur Rizespor'un yönetimi kurulu toplantısında takımın 2024- 2025 sezonu planlaması yapıldı.

        Görüşmelerin ardından deneyimli Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarına devam kararı alan yönetim kurulu, Palut ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Önümdeki günlerde kentte, Palut için imza töreni düzenlenecek.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz teknik direktör İlhan Palut ile 2024-2025 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağladı. eni sezonda kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Deneyimli ve başarılı teknik direktör İlhan Palut için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. Teknik direktörümüz İlhan Palut'u yeniden tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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