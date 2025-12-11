Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacakları Eyüpspor karşılaşması öncesi yapılan antrenman öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göreve başlayalı kısa süre olmasına rağmen hem takımla ilgili analizlerini hem de Türk futbolunun gündemindeki bahis soruşturmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Uçar, açıklamalarıyla hem camiaya hem de kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

"KONYASPOR MAÇI OYUN OLARAK UMUT VERDİ"

Göreve gelir gelmez Konyaspor deplasmanında sahaya çıkan Teknik Direktör Uçar, takımın bazı bölümlerdeki isteğini ve oyunun içerisinde zaman zaman yakalanan ritmi olumlu gördüğünü söyleyerek, "Puan anlamında arzu ettiğimizi alamadık ama belli bölümlerde aldığımız pozisyonlar ve oyuncuların oyuna katkı verme çabası umut vericiydi. Sezon geneline baktığımızda takımın enerji seviyesinin düşük olduğunu görüyoruz. Bu bizim için ilk düzeltilmesi gereken konu" dedi.

REKLAM

Uçar, gol pozisyonlarını değerlendirme oranının düşük, yenilen gollerin ise yüksek olmasının Rizespor adına sezon boyunca süren temel problem olduğunu vurguladı.

"EYÜPSPOR MAÇI BİZİM İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ" Hafta sonu taraftarları önünde oynayacakları Eyüpspor maçının, sadece bir lig karşılaşması olmadığını belirten Uçar, bu maçı "yeni bir milat" olarak gördüğünü ifade ederek, "Eyüpspor, ligin en güçlü kadrolarından biri. Son dönemde çıkış yakaladılar. Ama biz kendi oyunumuzu sahaya koyduğumuzda, doğru planı uyguladığımızda sonuç alabilecek bir takımız. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Cumartesi hem oyun hem skor anlamında Rize'yi mutlu etmek istiyoruz. Evimizde yeniden kazanma alışkanlığını oluşturmak istiyoruz. Bu maç bizim için yeni bir başlangıç olacak" diye konuştu. "ENERJİYİ VE KAZANMA ARZUSUNU YUKARI ÇEKECEĞİZ" Kısa sürede takımın oyun kimliğine dair yaptığı analizlerde en çok dikkatini çeken noktanın mental düşüş olduğunu söyleyen Uçar, "Takımın enerjisinde ve kazanma arzusunda eksilmeler var. Kalite olarak sorun görmüyorum ancak kazanma isteği olmadan hiçbir oyun gelişmez. Bunu yukarı çektiğimiz anda her şey çok daha farklı olacak" ifadelerini kullandı. REKLAM

"ÖNCELİK MEVCUT KADRONUN VERİMİNİ ARTIRMAK" Takım kadrosunun genel yapısından memnun olduğunu belirten Uçar, "Her mevkide alternatifli bir kadro var. Hatta hücum bölgesinde fazlalık bile diyebilirim. Transfer elbette bir seçenek ama önceliğimiz mevcut oyuncu grubunun gerçek performansını sahaya yansıtması. Beşiktaş maçından sonra yönetimle daha detaylı bir değerlendirme yapacağız" dedi. "FİNALE GİTMEK İSTİYORUZ" Rizespor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerini ise net bir şekilde ortaya koyan Uçar, "Kupa bizim için çok değerli. Pendik maçında oyuncuların isteği beni çok mutlu etti. Geniş bir kadromuz var, hem lig hem kupayı birlikte götürecek güce sahibiz. Kupa için güzel hayaller kuruyoruz, hedefimiz finale kadar gitmek" şeklinde konuştu.