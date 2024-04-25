Çaykur Rizesporlu Sauer, taraftar desteğine güveniyor

Sauer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta deplasmanda iyi oynamalarına rağmen RAMS Başkaşehir'e kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Hafta sonu MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını ifade eden Brezilyalı forvet, "Kalan bütün maçlarımız çok zor. Ankaragücü'ne karşı ligde ve kupada 2 zorlu maç oynadık. Taraftarımızın önünde onların desteği ile kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

Sauer, kendi performansında her geçen hafta yükselme olduğunu vurgulayarak, "İlk geldiğim dönemdeki performansım için olumlu cümleler kuramam, adaptasyon sürecim oldu. Türkiye'ye alışmaya çalıştım. Son aylardaki performansımı ise beğeniyorum. Maçlardaki şutların yarısı kaleyi sıyırmayıp gol olsaydı çok farklı konuşabilirdik ama son aylardaki performansımdan memnunum." diye konuştu.

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