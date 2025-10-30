Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague ÇBK Mersin: 83 - Umana Reyer Venezia: 69 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin: 83 - Umana Reyer Venezia: 69 (MAÇ SONUCU)

        ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında konuk ettiği İtalya ekibi Umana Reyer Venezia'yı 83-69 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 21:55 Güncelleme: 30.10.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇBK Mersin, EuroLeague'de ilk galibiyeti aldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibini 83-69 yendi.

        Mersin ekibi, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı.

        ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Georgios Dikaioulakos, itirazları sonucunda osn periyotta soyunma odasına gönderildi.

        Karşılaşmanın son dakikasında İtalya ekibinin yedek kulübesi önündeki reklam panosunda kablonun küçük çaplı yanması sonucu oyun yaklaşık 6 dakika durdu. Görevlilerin reklam panosunu kaldırmasıyla oyuna devam edildi.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Natasa Dragojevis (Karadağ), Amal Dahra (Fransa), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan)

        REKLAM

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 13, Hayes 11, Geiselsoder 6, Burke 4, Vanloo 23, Manolya Kurtulmuş 8, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 6, Mompremier 7

        Umana Reyer Venezia: Charles 14, Cubaj 6, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 16, Pan, Pasa, Dojkic 13, Holmes 11

        1. Periyot: 18-15

        Devre: 34-38

        3. Periyot: 58-50

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"