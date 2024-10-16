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        Haberler Spor Basketbol ÇBK Mersin: 88 - Zabiny Brno: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin: 88 - Zabiny Brno: 74 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Çekya'nın Zabiny Brno takımını 88-74 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:37 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:37
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        ÇBK Mersin, 2'de 2'yle başladı!
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        ÇBK Mersin, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında evinde Çekya'nın Zabiny Brno takımını 88-74 mağlup etti.

        ÇBK Mersin, bu galibiyetle birlikte ikide iki yaptı.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Amalia Marchis (Romanya)

        ÇBK Mersin: Magarity 19, Fauthoux 7, Rupert 11, Johannes 24, Samuelson 8, Howard 4, Anderson 12, Araujo, Derin Yaya, Sinem Ataş 3

        Zabiny Brno: Zaplatova 13, Hamzova 22, Kostowicz 9, Cunane 13, Sklenarova, Zeithammerova 2, Dudasova 5, Cechova 2, Knezevic 8

        1. Periyot: 29-13

        Devre: 53-38

        3. Periyot: 73-55

        4. Periyot: 88-74

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