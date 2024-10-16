ÇBK Mersin: 88 - Zabiny Brno: 74 | MAÇ SONUCU
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Çekya'nın Zabiny Brno takımını 88-74 yendi.
ÇBK Mersin, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında evinde Çekya'nın Zabiny Brno takımını 88-74 mağlup etti.
ÇBK Mersin, bu galibiyetle birlikte ikide iki yaptı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Amalia Marchis (Romanya)
ÇBK Mersin: Magarity 19, Fauthoux 7, Rupert 11, Johannes 24, Samuelson 8, Howard 4, Anderson 12, Araujo, Derin Yaya, Sinem Ataş 3
Zabiny Brno: Zaplatova 13, Hamzova 22, Kostowicz 9, Cunane 13, Sklenarova, Zeithammerova 2, Dudasova 5, Cechova 2, Knezevic 8
1. Periyot: 29-13
Devre: 53-38
3. Periyot: 73-55
4. Periyot: 88-74