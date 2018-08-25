CD Feirense - Boavista sahaya çıkıyor

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. CD Feirense, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Boavista takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. CD Feirense 6 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Boavista 3 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi CD Feirense, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Boavista, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 583. İddaa'da CD Feirense kazanır 2.10, berabere biter 2.80, Boavista kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

CD Feirense son hafta oynanan Boavista maçında 0-1 yenildi.

Boavista, CD Feirense karşılaşmaında 0-1 kazandı.

CD Feirense, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Boavista, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Boavista, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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