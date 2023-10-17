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        Haberler Gündem 3. Sayfa TAKSİDE TACİZ | Takside 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden taksici için istenen ceza belli oldu! - Güncel gündem haberleri

        Takside 13 yaşındaki kız çocuğunun tacizi için istenen ceza belli oldu!

        İstanbul Ataşehir'de, okulundan evine gitmek için müşteri olarak taksisine binen 13 yaşındaki kız çocuğu İ.Ö.'yü taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık H.G.'nin 3 yıla kadar hapsi istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:31
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        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 30 Eylül'de İstanbul Ataşehir'de yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.

        TAKSİCİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

        AA'da yer alan habere göre Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.G. ile müşteki çocuk İ.Ö, babası B.Ö. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık H.G., suçlamaları kabul etmedi.

        PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

        Müşteki İ.Ö'nün ise adli görüşme odasında pedagog eşliğinde beyanı alındı. İ.Ö. okul çıkışında taksiye bindiğini belirterek, taksi sürücüsünün kendisiyle yaptığı konuşmayı anlattı. İ.Ö., taksiyle eve geldiğinde de sürücünün kapıda beklediğini söyledi.

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        BABASI MAHKEMEYE MAKALELER SUNDU

        Müştekinin babası B.Ö. ise cinsel istismarcıların çocuklara karşı izledikleri yöntem ve stratejilere ilişkin çok sayıda makale okuduğunu, bu olayda da sanığın kızına yönelik benzer bir yaklaşımı olduğunu ifade ederek, söz konusu makaleleri mahkemeye sundu.

        SAVCI, 3 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

        Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, yaşı küçük çocuğa yönelik cinsel sarkıntılık suçunu işleyen sanığın "cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

        Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında 15 günde bir karakola imza atma ve 3 ay süreyle ticari taksi kullanma yasağı şeklinde adli kontrol kararı aldı.

        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme! Haberi Görüntüle
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