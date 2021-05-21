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Show Haber'in özel haberine göre tuhaf olay Beşiktaş'ta bir oto galericisinde yaşandı. Gece saatlerinde 20'li yaşlarında bir genç, yolda yürürken önce lüks araçlara uzun uzun baktı ve daha sonra ne düşündüyse cebinden çıkardığı kesici aletle iki araca birden zarar verdi. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.