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Haberler Dünya Son dakika: Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e sert eleştiri!
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Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e eleştiri

Putin'in en büyük destekçilerinden olan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Rusya Devlet Başkanı'nı Ukrayna savaşında 'sert davranmamakla' eleştirdi.

Son dakika: Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e sert eleştiri!
Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e eleştiri
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HABERTURK.COM

Çeçenistan lideri Kadirov, işgalin 'ikinci aşamasına' değindi. Kadirov video konuşmasında "İkinci aşamaya başlamamız ve Harkov, Kiev, Herson gibi şehirlere - tamamen girmemiz,yönetimi kurmamız gerekiyor" dedi.

Kadirov, Putin’i Ukrayna’da 'sert olmadığı ve yumuşak davrandığı' gerekçesiyle eleştirirken, yine de Putin'e desteğini yineledi.

Batılı ülkelerin yaptırımlarına da yanıt veren Kadirov "Yaptırım istiyorlarsa, yaptırımlara karşı savaşacağız, savaş istiyorlarsa - savaşacağız. Bize vereceğiniz her görevi dünyanın neresinde olursa olsun sorgusuz sualsiz yerine getirmeye hazırız. Yoldaş Başkomutan, uşaklarınız hazır" dedi.

PUTIN'DEN KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor.

The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.

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