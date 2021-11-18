'Cehennem Silahı 5'i Mel Gibson yönetecek

Teğmen Martin Riggs ve Richard Murtaugh 1987 yılında beyazperdede seyirciyle buluştukları lik Cehennem Silahı filmi o kadar sevildi ki sonraki yıllarda bir seri haline geldi. Yönetmenliğini Richard Donner'ın yaptığı, Mel Gibson'ın Riggs'i, Danny Glover'ın Murtaugh'ı canlandırdığı dört Cehennem Silahı filmi daha çekildi ve gişede büyük başarılar elde etti.

Danny Glover-Richard Donner-Mel Gibson

Uzun yıllardır sinema severler serinin beşinci filmini bekliyordu. Birkaç yıl önce yeniden bir araya gelen Donner, Gibson ve Glover Cehennem Silahı 5 için çalıştıklarını açıkladılar. Ancak yönetmen Richard Donner'ın geçtiğimiz Temmuz ayında 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından filmin akıbeti belirsizleşti. Ta ki geçen haftaya kadar...

Londra'da katıldığı bir etkinlikte Cehennem Silahı 5'in akıbeti hakkında açıklamalar yaptı. Richard Donner'ın kendisine "Eğer filmi çekemeden ölürsem sen yönetmenliğini yapacaksın" dediğini belirten Gibson, "Richard bu isteğini eşi ve diğer yapımcılara da söylemiş. Beşinci filmi ben yöneteceğim" dedi.