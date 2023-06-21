Çekya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Çekya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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13 vilayetten meydana gelen ve çok partili parlamenter sistem ile yönetilen Çekya; Bohemya, Moravya ve Silezya olmak üzere üç ayrı bölgeden meydana gelmektedir. Ekonomik alanda da cam ve kristal sektörü oldukça gelişmiş olan Çekya para birimi nedir? Çekya hangi kıtada yer almaktadır? İşte, tüm detaylar...

Çekya Nerede?

Çekya hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Avrupa olacaktır. Coğrafi açıdan Orta Avrupa olarak isimlendirilen bölgede yer alan Çekya; kuzeyde Almanya ve Polonya, doğuda Slovakya, batıda Almanya, güneyde ise Avusturya ve Macaristan ile çevrilidir. Kuzey Denizi, Akdeniz ve Baltık Denizi’ne eşit uzaklıkla bulunan Çekya’nın denizler ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Çekya Başkenti

Çekya’nın başkenti Prag’tır. “Masal Şehri” ya da “Avrupa’nın Kalbi” olarak da nitelenen Prag; 2. Dünya Savaşı esnasında çok fazla yıkıma uğramaması ve mimari yapısını koruması sebebiyle günümüzde en çok ziyaret alan şehirler arasında yer almaktadır. Tipik bir Orta Çağ şehri hüviyetine sahip olan Prag, koruduğu bu mimari dokusu sebebiyle UNESCO’nun Dünya Mirasları listesinde de yer almaktadır.

Önce 1918 yılında Çekoslovakya’nın, 1993 yılından itibaren ise Çekya’nın başkenti olan Prag’ın yüzölçümü 496.2 kilometrekare nüfusu ise 2023 verilerine göre 1 milyon 312 bindir. Ayrıca Prag, Çekya’nın üç bölgesinden biri olan Bohemya’nın orta kısmında yer almaktadır.

Çekya Nüfusu

2023 verilerine göre Çekya’nın nüfusu, 10 milyon 762 bin kişiden meydana gelmektedir. Nüfusunun yaklaşık %95’i Çeklerden, %1.9’u Slovaklardan meydana gelen Çekya’da, az da olsa Polonyalı ve Alman nüfus da yer almaktadır. Nüfusunun büyük bölümünün şehirlerde yaşadığı Çekya’nın en kalabalık üç şehri ise Prag, Brno ve Ostrava’dır.

Tüm bunlara ek olarak Çekya nüfusunun %70’i Katolik, %15’i Protestan, geri kalanı ise farklı mezhepsel köklere sahip olmasına rağmen, nüfusun yaklaşık %60’ı kendisini inançsız olarak tarif etmektedir. Bu özelliği sebebiyle Çekya; Estonya ile birlikte, Avrupa Birliği’nin en çok ateist nüfus barındıran ülkeleri arasında yer almaktadır.

Çekya Para Birimi

1993 yılında kurulan Çekya’nın resmi para birimi Çek korunasıdır. Çekya, 2004 yılından itibaren bir Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen, halkının büyük bir çoğunluğunun Euro’ya geçmek istememesi sebebiyle kendi para birimini kullanmaktadır.

Çekya Bayrağının Anlamı

Çekya bayrağı; Çekoslovakya’nın kuruluşundan kısa bir süre sonra 1920 yılında oluşturulmuştur. 1993 yılında Çekoslovakya’nın ikiye ayrılmasının ardından Slovakya kendine yeni bayrak tasarlamış ancak Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya bayrağını kullanmaya devam etmiştir. Beyaz, kırmızı ve mavi renkten meydana gelen Çek bayrağındaki beyaz renk Bohemya’nın geleneksel rengi olup gökyüzünü, kırmızı renk ülkenin bağımsızlığı için dökülen kanı, mavi renk ise tarafsızlık ve egemenlik ilkesini temsil etmektedir.

Çekya Şehirleri

Çekya başkent Prag’da dahil olmak üzere 14 vilayetten meydana gelmektedir:

Prag

Güney Bohemya

Güney Moravya

Karlovy Vary

Hradec Kralove

Liberec

Moravya-Silezya

Olomouc

Pardubice

Plzen

Merkezi Bohemya

Üsti nad Labem

Vysocina

Zlin

Çekya Türkiye Saat Farkı

Çekya’nın UTC+2, Türkiye’nin ise UTC+3 zaman diliminde yer alması sebebiyle Çekya saati, Türkiye saatinden 1 saat geridedir.

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