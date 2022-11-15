CELAL İLE CEREN KONUSU NE?

Karaköy'de baba mesleği olan elektrikçiliğe devam eden Celal’in, 6 yıllık kız arkadaşı olan ve mobilya mağazasında çalışan 30 yaş krizine yeni girmiş Ceren isminde bir kadındır. Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili en sert tartışmalarından birini yaşar. Ceren gitmesini istemese de Celal binbir yalan uydurarak bir yolunu bulur ve partiye soluğu alır. Ancak içki şişede durduğu gibi durmadığı gibi gecede çekilen videolar ve fotoğraflar suç delili olarak ortalara saçılır.