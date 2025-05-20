Çelebi'den Hindistan açıklaması

Çelebi, şirketin Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının faaliyetleri ile ilgili iki ayrıca KAP açıklaması yayımladı.

Şirketin yayımladığı ilk KAP açıklamasında Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi'nde görülecek iptal davasının 21.05.2025 tarihine ertelendiği ifade edilirken, ikinci açıklamada diğer gelişmelerin şirketin finansal durumunu, operasyonlarını ve yükümlülüklerini yerine getirme konusunda risk teşkil edecek boyutta olmadığı vurgulandı.

İlk KAP açıklamasında dava tarihi erteleme sürecine yönelik "Şirketimizin, sermayesinin %99.9'una sahip olduğu bağlı ortaklığımız Celebi Airport Services India Pvt. Ltd.'nin ("CASI") ve sermayesinin %74'üne sahip olduğu bağlı ortaklığımız Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited'in ("Celebi Delhi Cargo"), Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından güvenlik izinlerinin ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmesi ve bu iptale bağlı olarak bağlı ortaklıklarımızın Delhi'deki operasyonlarına yönelik İmtiyaz Sözleşmeleri'nin de havaalanı otoritelerince tek taraflı olarak derhal feshedilmesine sebebiyet veren İdari Kararın yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi talebiyle; Yeni Delhi, Delhi Yüksek Mahkemesi'nce (i) Hindistan Merkezi Hükümeti, (ii) Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, (iii) Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu, (iv) Hindistan Havalimanları Otoritesi, (v) Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Bölgesel Bürosu (Delhi) aleyhine açtıkları iptal davası, 19.05.2025 tarihinde Yeni Delhi, Delhi Yüksek Mahkemesi'nce görülmüştür. Dava bir sonraki duruşma günü olan 21.05.2025 tarihine ertelenmiştir. Ortaklığımızın paylarını etkileyecek önemde yeni gelişmeler olması durumunda hissedarlarımız bilahare bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

REKLAM "ORTAKLIKLARIMIZLA İLGİLİ DİĞER GELİŞMELER ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMUNU ETKİLEYECEK BOYUTTA DEĞİL" İddialara ilişkin ikinci KAP açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: "15.05.2025 ve 16.05.2025 Şirketimizce yapılan Özel Durum Açıklamalarında da konu edildiği üzere; Şirketimizin, sermayesinin %99.9'una sahip olduğu bağlı ortaklığımız Celebi Airport Services India Pvt. Ltd.'nin ("CASI") ile (i) GMR Goa International Airport Limited ("GGIAL") arasında imzalanan ve 2042 senesine kadar geçerli olan Yer Hizmetleri İzin ve Lisans Sözleşmesi ve (ii) GMR Visakhapatnam International Airport Limited ("GVIAL) arasında imzalanan Yer Hizmetleri Sözleşmesi'nin ilgili sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde, CASI'nin güvenlik izninin ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmesi sebebiyle, bahse konu Havaaalanı otoriteleri tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş olup; işbu feshe dair bildirim bağlı ortaklıklığımıza 16.05.2025 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bağlı ortaklığımız faaliyetlerine başladığı günden bu yana, hiçbir suretle Hindistan'daki ulusal güvenlik mülahazalarına ve ülkedeki ilgili mevzuata aykırılık teşkil edecek bir faaliyette bulunmamıştır. Yer Hizmetleri İzin ve Lisans Sözleşmesi'nin GGIAL tarafından ve Yer Hizmetleri Sözleşmesi'nin GVIAL tarafından tek taraflı olarak feshedilmeleri neticesinde Goa ve Bhogapuram Havaalanlarnda yaşanabilecek olası sıkıntılardan, gecikmelerden, havalimanı faaliyetlerini ve sivil hava trafiğini olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden Şirketimiz ve bağlı ortaklığının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz, gerçeği yansıtmayan bu iddiaların aydınlatılması ve dolayısıyla bu fesihlerin iptali için ilgili tüm idari ve hukuki yollara başvuracaktır. Bağlı ortaklığımız ile ilgili bu gelişme ve 15.05.2025 ve 16.05.2025 tarihlerinde yaptığımız Özel Durum Açıklamalarında da konu edilen Hindistan'daki bağlı ortaklarımızla ilgili diğer gelişmeler, Şirketimizin finansal durumunu, operasyonlarını ve yükümlülüklerini yerine getirme konusunda risk teşkil edecek boyutta değildir. Ortaklığımızın paylarını etkileyecek önemde yeni gelişmeler olması durumunda hissedarlarımız bilahare bilgilendirilmeye devam edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

REKLAM NE OLMUŞTU? Hindistan ile Pakistan arasında 22 Nisan'da başlayan çatışma ve gerilimin ardından, Pakistan'a bu süreçte Türkiye'den destek mesajları gelmiş ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti. Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi" ifadesini kullanmıştı. Türkiye'den gelen destek mesajlarının ardından Hint partisi Shiv Sena lideri Murji Patel gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir yandan Pakistan'a destek verirken diğer yandan Hindistan'daki ihaleler yoluyla para kazanmasından dolayı kızgın olduklarını söyleyerek "Türkiye Pakistan'a yardım ediyor. Onların şirketlerinin burada kazanmasına nasıl izin verebiliriz?" demiş ve parti olarak Emniyet Müdürü ile görüştüklerini ve kendisini konu hakkında bilgilendirdiklerini söylemişti. Patel ayrıca Shiv Sena'nın Maharaştra'da hiçbir Türk şirketine ihale verilmemesini sağlayacağını belirtmişti. Türkiye'nin Pakistan'a yönelik desteği sonrası Hint hükümeti aldığı karar ile TRT'nin uluslararası yayın platformu TRT Word'e de geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirmişti.

Hindistan geçtiğimiz hafta ise; yolcu hizmetleri, uçuş operasyonları, kargo ve posta hizmetleri de dahil olmak üzere Mumbai Havalimanı'ndaki yer operasyonlarının yaklaşık yüzde 70'ini yürüten yer hizmetleri şirketi Çelebi Hava Servisi'nin güvenlik iznini iptal etmişti. REKLAM Yetkililerden yapılan açıklamada "Çelebi Hava Servisi'nin Yer Hizmetleri kategorisindeki güvenlik izni BCAS Genel Müdürlüğü tarafından 21.11.2022 tarih ve 15/99/2022-Delhi-BCAS/E-219110 sayılı yazı ile onaylanmıştır. BCAS Genel Müdürlüğü'ne verilen yetkinin kullanılmasıyla, Celebi Hava Servisi'nin güvenlik izni Ulusal Güvenlik açısından derhal geçerli olmak üzere iptal edilmiştir. Bu husus BCAS Genel Müdürlüğü'nün onayına tabidir" denilmişti. 1958'DE KURULDU Çelebi Havacılık Holding, Türkiye’nin ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak 1958 yılında kuruldu ve havacılık sektöründe faaliyetlerine başladı. Ramp, yolcu, kargo ve antrepo yönetimi, köprü operasyonları, genel havacılık, lounge işletmeciliği ve Premium servisler olmak üzere tüm yer hizmetleri opsiyonlarını sunan 3 kıta, 6 ülke ve dünya çapında 70 istasyonda operasyonlarını sürdüren Çelebi'nin 15 bine yakın çalışanı bulunuyor.