Reuters

Çelebi Hava Servisi Covid-19 salgınının Hindistan'daki bağlı ortaklıkları Celebi Aviation Services India ve Celebi Nas Airport Services India'ya etkileri nedeniyle toplam 1.334 çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada "Covid-19 virüsü krizinin, Hindistan'daki bağlı ortaklıklar Celebi Aviation Services India ve Celebi Nas Airport Services India vasıtasıyla verdiği yer hizmetlerine olan etkilerinin belirginleşmesi ile uçuş sayılarındaki beklentiler dahilinde,

personel kaynağı ihtiyacı gözden geçirilmiş ve toplam 5.753 personelin 1.334'ü ile iş akitleri fesh edilmek durumunda kalınmıştır" denildi.

Açıklamada söz konusu işten çıkarma sebebiyle, personel sayısındaki azalışın, şirketin kamuya açıkladığı en son finansal

raporda yer alan konsolide personel sayısına oranı ile kıyaslandığında yüzde 10.3'üne ulaştığı ifade edildi.