        Çelik Erişçi isyan etti: Böyle talepler rahatsız edici - Magazin haberleri

        Çelik Erişçi isyan etti: Böyle talepler rahatsız edici

        Şarkıcı Çelik Erişçi, kendisinden para isteyen bir takipçisinin mesajını ifşa etti; "İnsan babasından 800 bin TL isteyemez. Böyle talepler rahatsız edici"

        Giriş: 15.09.2025 - 12:11 Güncelleme: 15.09.2025 - 12:16
        Para isteyeni ifşa etti
        Çelik Erişçi, isyan etti. Kendisinden 800 bin TL para isteyen bir takipçisinin mesajını ifşa eden şarkıcı, bu tarz mesajları çok fazla aldığını söyledi.

        Çelik; "O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki... Mantık sınırlarını aşan şeyler... Birçok sanatçı arkadaşım gibi canı gönülden destek olduğum çok fazla şey var. Duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ancak böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici. İnsan babasından 800 bin TL isteyemez" ifadelerini kullandı.

