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Haberler Gündem Politika Çelik'ten Danimarka'ya sert tepki!
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Sözcü Çelik'ten Danimarka'ya sert tepki: Türk Bayrağı'na yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yayınladığı mesajında "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz” ifadelerine yer verdi

Çelik'ten Danimarka'ya sert tepki!
HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Danimarka'ya sert tepki gösterdi.

Çelik yaptığı paylaşımda, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Danimarka makamlarının Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz. Nefret eylemlerine izin verenler, kendi demokrasilerini de zehirliyorlar. Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli; tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

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