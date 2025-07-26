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        Haberler Gündem Çelik’ten KAAN Anlaşmasına ilişkin açıklama: Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor

        Ömer Çelik’ten KAAN Anlaşmasına ilişkin açıklama: Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan milli muharip uçak KAAN'a ilişkin iş birliği anlaşmasına dair değerlendirmede bulundu: Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 17:53 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:53
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        KAAN Anlaşmasına ilişkin paylaşım
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi her alanda ülkemizi ilerletmeye devam ediyor. Endonezya ile yapılan milli muharip uçak “KAAN” anlaşması, Türkiye’nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir . Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “TÜRKİYE YÜZYILI” hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz.

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        #Ömer Çelik
        #KAAN anlaşması
        #haberler
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