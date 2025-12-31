Celil Nalçakan: Rüya gibi bir 2026 dilerim
Celil Nalçakan, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine yeni yıl mesajı verdi; "Rüya gibi bir 2026 dilerim hepimize"
SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi' kuaför 'Tarık' karakterine hayat veren oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yıl mesajı verdi.
Celil Nalçakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Çok sevdiğimiz, çok sevildiğimiz… Birlikte ağlayıp, birlikte çağladığımız 'rüya gibi' bir 2026 dilerim hepimize. 2025, biraz daha gayret gösterebilirdin ama yine de hiç fena değildin koçum."