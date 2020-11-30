CEM ADRİAN KİMDİR?

Cem Adrian veya gerçek adıyla Cem Filiz, 30 Kasım 1980 yılında Edirne'de doğmuş, Yugoslav kökenli Türk müzisyen, söz yazarı, yapımcı ve yazardır.

HAYATI

Babası tüccar, annesi ev hanımı olan Yugoslavya göçmeni bir ailenin 2. çocuğu olarak Edirne'de doğmuştur. Gerçek adı ise Cem Filiz'dir. Adrian sahne soyadını doğduğu ve büyüdüğü Edirne şehrinin antik çağlardaki ismi olan Hadrianoupolis'ten esinlenerek almıştır. Adrian'ın müzisyenlik yolundaki ilk adımını Demet Sağıroğlu vasıtasıyla tanıştığı Fazıl Say‘ın davetiyle Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi’ne girerek attı.

MÜZİK HAYATI

2003-2006: İLK YILLARI

2003 yılında Mystica grubuyla solist ve dansçı olarak çalıştı. 2005 Şubat'ında "Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım" isimli ilk albümü yayınlandı ve 2006 yılı Ocak ayında prodüktörlüğünü şarkı sözlerini kendisinin üstlendiği 13 parçadan oluşan ikinci albümü Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti 2006 yılı Aralık ayında piyasaya çıkmıştır. Albümde konuk olarak; Umay Umay, Denizhan ve Suicide yer almıştır.

2006-2009

2006 yılı sonundaki "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti" albümünün tanıtım konseri performansı ve Hayal Kahvesi konserler dizisi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde verdiği konserlerini, üçüncü albüm projesine kadar devam ettirmiştir. Ayrıca Gökhan Çevir ile çalışmıştır. Bu süre zarfında birçok konser vermiş, canlı yayın ve programa katılmıştır. Emir albümünün kayıtları sürerken, 2007 yılı sonunda kayıtlarına başlanan, sadece piyano kullanılarak hazırlanan serinin ilk albümü olan Essentials / Seçkiler - Etnik 2008 yılı Haziran ayında piyasaya çıkmıştır.

2007 yılı Temmuz ayında çalışmalarına başlanan, prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği, albüm kayıtlarından, şarkı sözüne, müziklerinden, aranjelerine kadar kendisinin yaptığı dördüncü profesyonel çalışması 'tanrının emri aşkı' anlatan Emir albümü 26 Aralık 2008 tarihinde piyasaya çıkmıştır. Albümde konuk olarak; Hayko Cepkin (albümün 8. parçası: "Kelebek") ve Pamela Spence (albümün 5. parçası: "Anladım") yer almıştır.

2010-2013

Beşinci stüdyo albümü olan, "insanın dönüp dolaşıp varacağı yerin yine kendisi olduğunu" vurguladığı "Kayıp Çocuk Masalları" 25 Aralık 2010 tarihinde piyasaya çıkmıştır. 12 parçadan oluşan albümün tüm şarkılarının söz ve müziği Cem Adrian'a aittir. Albümde Murat Yılmazyıldırım ve Aylin Aslım ile düetleri bulunmaktadır. 18 Eylül 2012 tarihinde altıncı stüdyo kaydı olan "Siyah Bir Veda Öpücüğü" adlı albümünü çıkarmıştır. Albümde 12 şarkı bulunmaktadır. Albümde, "Hani Bazen" adlı şarkıda Ayten Alpman ile Cem Adrian düet yapmıştır.

2014-GÜNÜMÜZ

2014 yılında Essentials / Seçkiler 2 albümünü çıkarmayı planlayan Adrian, son anda karar değiştirerek, Ekim 2014'te Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum adlı albümünü sanat hayatının 10. albümü olarak çıkarmıştır. Albümde Şebnem Ferah ve Sagopa Kajmer ile düetleri dahil toplam 12 şarkı bulunmaktadır. Albümdeki tüm şarkıların sözü ve müziği Cem Adrian'a aittir.

30 Aralık 2015'te 2 şarkıdan oluşan İlk ve Son Kez isimli single albümünü internet üzerinden takipçilerine ücretsiz olarak sunmuştur. Albümde daha önceden yayınlanmamış ve albüme ismini veren "İlk ve Son Kez" parçası ile birlikte Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti albümünde yer alan "Sessizce" parçasının yeni versiyonu yer almıştır.

21 Ocak 2016'da, Seçkiler 2 albümü Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle raflardaki yerini almıştır.

Şarkıcı, 2016'nın Eylül ayında yayımlamayı düşündüğü "Tuz Buz" isimli albümünün çıkış tarihini önce Eylül 2017'ye, daha sonra Kasım 2017'ye ertelemiştir. Albümde yer alacak olan Yine Özledim, Seni Seviyorum ve Tuz Buz gibi parçaları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştır.

2017 yılında bir çocuğun ameliyat masraflarını karşılamak için Manuş Baba, Ceylan Ertem, Mabel Matiz ve Derya Köroğlu ile birlikte "Bir Çocuk İçin Şarkılar" adı altında bir konser vermiştir.

Sahneye genellikle Türk piyanist Sezgin Alkan ile çıkan Cem Adrian, yurt içinde ve yurt dışında konserler vermeye devam etmektedir.