Cem Adrian, Gazze'deki zulme sessiz kalanları eleştirdi

Şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

Cem Adrian, paylaşımında saldırıların insanlık adına büyük bir utanç olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti; "Medeniyet, uygarlık vesaire… Hepsi yalan, dolan. Gözümüzün önünde, canlı yayınlarda insanlık ve umut katlediliyor. Sessiz kalanlar, o büyük güçler, büyük insanlar… Geleceğe nasıl hesap verecekler? Verecekler mi? Sözlerin, seslerin, nefeslerin bittiği yerdeyiz. Gazze, Filistin… Artık koskocaman bir mezarlık."

Daha önceki paylaşımlarında da Gazze'de yaşananlara tepki gösteren Adrian, Küresel Sumud Filosu'na destek olmuş ve işgale karşı uluslararası toplumun sessizliğini eleştirmişti. Adrian, paylaşımında ayrıca şu ifadeyi kullanmıştı, "Soykırımı durdurmayan her devlet, buna seyirci kalan her millet artık bu azabın bir parçasıdır."

Fotoğraflar: Instagram