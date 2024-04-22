Cem Belevi'den 'Beni Bi Salın'

"BENİ Bİ SALIN'IN VİDEOSUNDA OYUNCULUĞUNU KONUŞTURDU"

Söz ve bestesi Cem Belevi'ye ait olan 'Beni Bi Salın'nın düzenlemesine de Esad Fidan ve İbrahim Küçükoğlu imza attı. Belevi, şarkının Cumhur Kaplan yönetmenliğinde çekilen video klibindeki performansı ile oyunculuğunu da konuşturdu. Cem Belevi'nin yeni teklisi 'Beni Bi Salın' BLV etiketiyle cuma günü tüm dijital platformlarda yayında olacak.