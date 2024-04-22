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        Haberler Müzik Cem Belevi'den 'Beni Bi Salın'

        Cem Belevi'den 'Beni Bi Salın'

        Söz yazarı, besteci ve yorumcu Cem Belevi kariyerinin yeni dönemine yepyeni şarkılardan oluşan bir albüm hazırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:35
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        Bugüne kadar yayınladığı albüm ve teklilerle pop müzikte öne çıkan Cem Belevi, üretimini yeni nesil aranjörlerle farklı bir boyuta taşıyor. Belevi 2024'te içinde yayınlamayı planladığı 'Zıt' albümünden şarkıları gün yüzüne çıkarmaya başladı.

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        Geçtiğimiz ay yayınlanan, albümün ilk teklisi 'Zehirlendim'in ardından şimdi sıra 'Beni Bi Salın'da... Hayat şartlarının ağırlaştığı günümüzde, üstüne bir de yapılan diretmelerden usanan bir adamın haklı isyanını anlat hikâyesi ve dark pop öğelerden oluşan soundu ile 'Beni Bi Salın' dikkat çekecek.

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        "BENİ Bİ SALIN'IN VİDEOSUNDA OYUNCULUĞUNU KONUŞTURDU"

        Söz ve bestesi Cem Belevi'ye ait olan 'Beni Bi Salın'nın düzenlemesine de Esad Fidan ve İbrahim Küçükoğlu imza attı. Belevi, şarkının Cumhur Kaplan yönetmenliğinde çekilen video klibindeki performansı ile oyunculuğunu da konuşturdu. Cem Belevi'nin yeni teklisi 'Beni Bi Salın' BLV etiketiyle cuma günü tüm dijital platformlarda yayında olacak.

        #Cem Belevi
        #Beni Bi Salın
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