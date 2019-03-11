Cem Belevi, "Sinan, aşkının peşinden koşan tutkulu, mert ve dürüst ve eğlenceli bir karakter. Bu güzel karakteri böylesine deneyimli bir kadroda oynama fikri beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Belevi sözlerine, "Annem çocukluğumda doktor olmamı çok isterdi. Setteki fotoğraflarımı görünce çok duygulandı. Bu rol sayesinde onunda hayalini gerçekleştirmek beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.