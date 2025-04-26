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        Haberler Magazin Cem Belevi'den deprem açıklaması: Korku salmayın! - Magazin haberleri

        Cem Belevi: Korku salmayın!

        Şarkıcı Cem Belevi, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bazı yer bilimcilerini eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:37
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        "Korku salmayın!"
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        Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana 6.2 büyüklüğündeki İstanbulluları korkuttu. Deprem sonrasında yer bilimciler, olası büyük İstanbul depremi ile ilgili farklı yorumlarla bulundu. Kimi 'tehlike yok' derken, kimi de 'tehlike büyüyor' dedi.

        Şarkıcı Cem Belevi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Belevi, X hesabından şu açıklamayı yaptı: Korku salmayın! Oynamayın şu halkın psikolojisi ile artık. İnsanlar çalışıyor, çoluğuna çocuğuna bakıyor bu şehirde. Bir profesör çıkmış "tehlike büyüyor" diyor, öteki "risk bitti" diyor, bir diğeri "İstanbul’u terk edin" diyor. Kolay mı kardeşim boş yapmayın! Herkes önlemini alır gerisi Allah, Kerim, bu şehirden kaçarken trafikte de ölebilirsin profesör! Her şey Allah'tandır" dedi.

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