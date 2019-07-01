İHA'nın haberine göre, şarkıcı Cem Belevi, birbirinden güzel slow ve hareketli şarkılarıyla Sivrihisar’a akın eden on binlerce insanı coşturdu.

Festivallerin ilçesi olan Sivrihisar’da başarılı işlere imza atan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Sivrihisar sizlerle çok daha güzel” diyerek, pop müziğinin güçlü sesi Cem Belevi’ye Sivrihisar ve festival anısına hediye takdim etti.

Ünlü sanatı Cem Belevi de Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye kendisini on binlerle buluşturduğu için teşekkür ederken, temsili Nasreddin Hoca’nın da elini öptü. Unutulmaz gece, havai fişek gösterileri ile son buldu.