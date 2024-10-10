Cem Garipoğlu'nun cenazesi alındı

Cem Garipoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
DNA incelemesi için feth-i kabir işlemiyle Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örnekler incelemenin tamamlanmasıyla Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı
Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu'nda DNA işlemleri tamamlandı.
İHA'nın haberine göre Garipoğlu ailesinin avukatı bugün Adli Tıp Kurumu’na gelerek kemikleri teslim aldı.
AİLENİN AVUKATI TESLİM ALMAK İÇİN GELDİ
Bahçeşehir’de 2009 yılında lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı DNA işlemleri yapılmak üzere açılmıştı. Garipoğlu’nun kemikleri DNA işlemleri için 3 Ekim'de Adli Tıp Kurum’una getirilmişti.
Biten işlemlerinin ardından Garipoğlu ailesinin bugün avukatı Adli Tıp Kurumu'na kemikleri teslim almak için geldi. Kemikleri teslim alan avukat defnedilmek üzere götürdü.