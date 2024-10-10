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        Haberler Gündem Güncel Cem Garipoğlu'nun cenazesi alındı | Son dakika haberleri

        Cem Garipoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

        DNA incelemesi için feth-i kabir işlemiyle Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örnekler incelemenin tamamlanmasıyla Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:36
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        Cem Garipoğlu'nun cenazesi alındı
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        Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu'nda DNA işlemleri tamamlandı.

        İHA'nın haberine göre Garipoğlu ailesinin avukatı bugün Adli Tıp Kurumu’na gelerek kemikleri teslim aldı.

        AİLENİN AVUKATI TESLİM ALMAK İÇİN GELDİ

        Bahçeşehir’de 2009 yılında lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı DNA işlemleri yapılmak üzere açılmıştı. Garipoğlu’nun kemikleri DNA işlemleri için 3 Ekim'de Adli Tıp Kurum’una getirilmişti.

        Biten işlemlerinin ardından Garipoğlu ailesinin bugün avukatı Adli Tıp Kurumu'na kemikleri teslim almak için geldi. Kemikleri teslim alan avukat defnedilmek üzere götürdü.

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        #Cem Garipoğlu
        #haberler
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