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        Haberler Gündem Güncel Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia

        Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia

        Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009'da vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir bilirkişinin trafik polisi olduğuna dair bir belge yayınladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:57 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:57
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        Karabulut ailesinden yeni iddia
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        Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde vahşice öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmiş ancak bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

        DOSYAYA BİLİRKİŞİ ATANDI

        Başsavcılık tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atanmıştı.

        TRAFİK POLİSİ İDDİASI OLAYA YENİ BİR BOYUT KAZANDIRDI

        Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddiası yıllardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olaya yeni bir boyut kazandırdı.

        "RAPORU HAZIRLAYAN TRAFİK POLİSİ"

        Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Tam 15 yıldır Münevver Karabulut cinayetinde mağdur aile vekilliği yapıyoruz. Bu süreçte Adli Tıp Kurumunda, kollukta ve yargıda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok ihmal yaşandı. Türkiye bir haftadır Cem Garipoğlu'nun adli tıptaki fotoğraflarını ve bilirkişi incelemesini konuşuyor. Peki kim yaptı bu incelemeyi? Hepimiz adli tıp uzmanı veya bir doktor demeliyiz. Fakat adli tıp görüntülerinin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi. Bu raporun akademik ve bilimsel perspektifi ve saygınlığı tartışılır haldedir. Otopsi görüntülerinin dökümünün bir adli tıp uzmanı yerine trafik polisine yaptırılması hukuken ve fiilen kabul edilemez. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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        #Münevver Karabulut
        #Cem Garipoğlu
        #cinayet
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