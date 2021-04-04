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Cem Gürdeniz kimdir, kaç yaşındadır? Cem Gürdeniz'in biyografisi

Tepki çeken 104 amiralin bildirisine imza atan Cem Gürdeniz, Mavi Vatan doktrinini ortaya atan emekli bir amiraldir. Cem Gürdeniz, 2006 yılında Mavi Vatan doktrinini açıklamıştır. Mavi Vatan, Türkiye'de karalar kadar denizlerin de büyük bir önem arz ettiğini, gelecek nesillerin denizlere bağımlı olacağını bildirmektedir. Cem Gürdeniz kimdir, kaç yaşındadır? Cem Gürdeniz'in biyografisi...

Cem Gürdeniz kimdir, kaç yaşındadır? Cem Gürdeniz'in biyografisi

Cem Gürdeniz, 24 Mart 1958 tarihinde İstanbul’da doğan Cem Gürdeniz, 1969 yılında Sarıyer Pertevniyal İlkokulu’nu bitirdi, ortaokula yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi’ne gitti. Ardından, 1972 yılında Deniz Lisesi’ne kabul edildi. 1979 yılında Deniz Harp Okulu Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirerek Deniz Teğmen rütbesiyle güverte subayı olarak görev aldı.

1983-1985 yılları arasında ABD Naval Postgraduate School’da “İnsan Gücü, Personel ve Eğitim” alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 1987 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptı. 1987-1989 yılları arasında Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamladı. Ardından Deniz Kurmay Yüzbaşı olarak TCG Gayret Harekât Subayı oldu. Bu görevini sürdürürken 1991 yılında NATO SHAPE Karargâhı’nda dış göreve seçildi, dış görevi esnasında ise Brüksel ULB (Université Libre Bruxelles)’de Uluslararası Politika dalında yüksek lisans yaptı.

1994-1995 yılları arasında TCG Yücetepe İkinci Komutanlığı görevindeyken, TCG Gaziantep firkateynini ABD’den transfer etmek üzere Norfolk, ABD’de görevlendirildi, yaşanan uluslararası sıkıntılardan kaynaklanan transferdeki gecikmeler nedeniyle, 1996 yılında Türkiye’ye geri döndü ve Donanma Komutanlığı Harekât Başkanlığı’nda görev yaptı.

1997 yılında ABD Charleston’da bulunan TCG Gaziantep’i İkinci Komutan olarak Türkiye’ye transfer etti, bu geminin 1998 yılında ise komutanı oldu. 1999 Ağustos ayına kadar devam eden gemi komutanlığından sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreterliği’ne atandı ve 2001 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

Sonrasında Ağustos 2002’ye kadar Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı Antlaşmalar Şube Müdürlüğü’ü, Ağustos 2003’e kadar Harp Filosu III. Muhrip Filotillası Komodorluğu görevlerini yaptı. 2003-2004 arasında Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı Strateji Daire Başkanlığı görevi sırasında 30 Ağustos 2004 tarihinde Tuğamiralliğe terfi etti. 2005-2007 yılları arasındaki Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı görevi sonunda Çıkarma Gemileri Komutanlığı görevinin sonunda, 2008 yılında Tümamiralliğe terfi ederek Mayın Filosu Komutanlığı’na getirildi. 2009-2011 yılları arasında ise tekrar Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı görevini sürdürdü.

Yabancı dil olarak İngilizce ve Fransızca bilen Cem Gürdeniz Deniz Kuvvetleri Dergisi’nde 1979-2005 arasında 22 makale yayımladı.

Türk Deniz Kuvvetleri El Kitabı 2000, İngilizce/Türkçe ve Türkçe/İngilizce Deniz Terimleri Sözlüğü, Cumhuriyet Donanması (Prestij Kitabı),Açık Denizlere Doğru Deniz Kuvvetleri (Prestij Kitabı) ile Hedefteki Donanma (Kırmızıkedi Yayınları),Amatör Denizciler İçin Acil Durum Seyri (Kırmızıkedi Yayınları),Mavi Uygarlık (Kırmızıkedi Yayınları),Çelik Gemiler Demir Bahriyeliler (Kırmızıkedi Yayınları),Mavi Vatan Yazıları (Kırmızıkedi Yayınları); Mavi Vatanın Güney Kapısı: Doğu Akdeniz (Pankuş Yayınları) kitaplarının yazarıdır.

24 Mart 2013 ile 31 Mayıs 2020 arasında Aydınlık gazetesinde, “Mavi Vatan” isimli haftalık köşede denizcilik yazıları yazdı. Halen aynı yazılarını VeryansınTv isimli internet gazetesinde sürdürmektedir. Youtube kanallarında Mavi Vatan, Deniz Jeopolitiği ve Denizcilik konusunda 2015 sonrası kaydedilmiş 300'e yakın röportajı bulunmaktadır. Kırmızıkedi Yayını Yeni Deniz Mecmuası Genel Yayın Yönetmen ve YACHT Dergisi yazarıdır.

Yurtdışında 2003-2010 yılları arasında başta Karadeniz’de Deniz Güvenliği konusu olmak üzere 30’a yakın uluslararası konferansta bildiri sunmuş; 2014 sonrası yurt içi ve yurt dışında 100'ü aşkın konferansta Mavi Vatan ve Türkiye'nin Deniz Jeopolitiği kosunda konferanslar vermiştir.

2015 yılında Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR)' kurmuştur. Halen Kurucu Direktörü olarak görev yapmaktadır.

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