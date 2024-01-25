Cem Karaca ve Barış Manço şarkıları AKM'de Cem Karaca ve Barış Manço'nun eşsiz eserleri 28 Ocak'ta, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından, AKM Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek konserde seslendirilecek.

Güçlü bir rock kültürü yaratılmasının öncülerinden Cem Karaca ile 200'den fazla bestesi olan, birçok dilde şarkıları söylenen Barış Manço’nun unutulmaz eserleri İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunun yorumuyla yeniden seyirciyle buluşacak.

AKM Türk Telekom Opera Salonunda 28 Ocak 2024 Pazar günü saat 20:00’de gerçekleşecek konserin repertuarı bu iki çağdaş halk ozanının hafızalara yer etmiş şarkılarından oluşacak. Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan, Cem Karaca ve Barış Manço'nun unutulmaz eserlerini kendi özgün yorumlarıyla seslendirecek. Bu özel gecenin, sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor.