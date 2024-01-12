Cem Yılmaz 'CMXXIV' ile sahneye dönüyor
Cem Yılmaz, 'CMXXIV' adını taşıyan yeni performansıyla 7 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.
Giriş: 12.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:10
Cem Yılmaz’ın uzun bir aranın ardından "CMXXIV" adını taşıyan tek kişilik stand up gösterisi ilk kez Zorlu PSM’de seyircilerle buluşuyor. Yılmaz ilk gösterisi için 7 Şubta'ta sahnede olacak. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösterinin passo.com.tr’de satışa çıktı.