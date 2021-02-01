"EVET, AYRILDIK"



Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.



Ancak geçtiğimiz cumartesi akşamı Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Cem Yılmaz ile Zafer Algöz, Nejat Alp’in ‘Sen miydin sevgilimi Cçalan’ şarkısını söyledi. Yılmaz düeti “Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Evde ne var? Bu yok” notuyla paylaştı. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.