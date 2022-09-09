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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cem Yılmaz'dan o soruya yanıt yok!

Önceki gün bir kadın ile birlikte Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Cem Yılmaz, gazetecilerin, "Yeni sevgiliniz mi?" sorusunu cevapsız bıraktı. Ünlü komedyen, muhabirlere, "İyi akşamlar" demekle yetindi

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  • Cem Yılmaz'dan o soruya yanıt yok! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam bir kadın arkadaşı ile Arnavutköy'deki bir mekana girerken görüntülendi. Birlikte Yılmaz'ın aracından inen ikili, hızlı adımlar ile mekana giriş yaptı.
  • Cem Yılmaz'dan o soruya yanıt yok! - Magazin haberleri

    Basın mensuplarının, "Yeni sevgiliniz mi?" sorusuna yanıt vermeyen komedyen, "İyi akşamlar" demekle yetindi. İkili, ardından hızlıca oradan ayrıldı.
  • Cem Yılmaz'dan o soruya yanıt yok! - Magazin haberleri

    TAKSİYLE ÇARPIŞTI

    Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da kaza yapmıştı. Bir taksiyle çarpışan ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

    Yaşanan kaza ile ilgili çıkan haberlerin ardından Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. Cem Yılmaz, kazanın 10 gün önce yaşandığını ifade etmişti.
  • Cem Yılmaz'dan o soruya yanıt yok! - Magazin haberleri

    "ÖLÜMDEN DÖNMEDİK"

    Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen, ardından şunları söylemişti:

    "10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık… Arabalar servisten çıktı. Hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk… Sağ olsun eş, dost telaş yapmış 'Ölümden döndü' haberi görünce… Ölümden dönen mi var? Elbette ölümden dönmedim. Direkt o yolda ilerliyorum. Teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.
  • Cem Yılmaz'dan o soruya yanıt yok! - Magazin haberleri

    "KRAL VE BEN"

    Yılmaz, bu açıklamasının ardından oğlu Kemal ile fotoğrafını, "Kral ve ben" notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı.

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