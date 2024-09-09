Cem Zeytin için gong çaldı! Cem Zeytin kişi başına kaç lot verdi?
Cem Zeytin için gong bugün çaldı! Cem Zeytin, 'CEMZY' BIST kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Şirketin halka arzına 400 binden fazla yatırımcı katıldı ve kişi başına 2111 TL değerinde 138 lot düştü. İşte, Cem Zeytin halka arz detayları...
Cem Zeytin için gong bugün çaldı! Cem Zeytin, 'CEMZY' kodu ile BIST'te işlem görmeye başladı. 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan firma kişi başına 138 lot verdi. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 30-35'ini 'işletme sermayesi' olarak kullanacağını açıkladı. İşte, Cem Zeytin halka arz detayları...
CEM ZEYTİN NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma, 9 Eylül Pazartesi günü BIST'te işlem görmeye başladı.
CEM ZEYTİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Cem Zeytin'in halka arz sonuçları açıklandı. 100 milyon lot dağıtan firmada kişi başına 2111 TL değerinde 138 lot düştü. Halka arza toplam 437 bin 342 kişi katıldı.
CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI NEDİR?
Şirketin hisse fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi.
CEM ZEYTİN HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 35-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi.
Yüzde 5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı.
Yüzde 10-15 Mut tesisi.
Yüzde 5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu.
Yüzde 30-35 İşletme sermayesi.
CEM ZEYTİN HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Cem Zeytin 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 25.88 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ve firma katılım endeksine uygun değil.