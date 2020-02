Survivor Cemal Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Survivor 2020 gönüllüler kadrosunda yer alan Cemal Can Canseven YouTube fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşı olarak tanınıyor. Kısa sürede Instagram ve YouTube'da fenomen olan Cemal Can Canseven ayak parmakları ile sosyal medyada alay konusu olmuştu. Survivor 2020'de de başarılı performans sergileyen Cemal Can, takımına sayı getirmeyi de başardı.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.